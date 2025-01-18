Бойцы одного из штурмовых подразделений группировки "Восток" установили российский флаг на здании в населенном пункте Времевка в Донецкой Народной Республике.
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Бойцы одного из штурмовых подразделений группировки "Восток" установили российский флаг на здании в населенном пункте Времевка в Донецкой Народной Республике.
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