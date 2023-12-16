В Москве создан межотраслевой кластер электромобилестроения - Собянин

Мэр Москвы сообщил о росте производства зарядных станций для электромобилей."Московская компания больше чем в пять раз увеличила производство зарядных станций для электромобилей", - об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии