Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Щит мира»

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе видеороликов по противодействию идеологии терроризма «Щит мира», приуроченному ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который в России отмечается 3 сентября.
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