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Министр Никитин доложил Путину о продлении трассы М-12 и расширении аэропорта Рощино в Тюмени

Министр Никитин доложил Путину о продлении трассы М-12 и расширении аэропорта Рощино в Тюмени

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Ход реализации ключевых инфраструктурных проектов обсудили на встрече президент России Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин.

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