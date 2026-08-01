Киевляне пишут об ударе по ТЭЦ-5: «Света» ушла Украинские пользователи соцсетей и мессенджеров публикуют сообщения с некоторыми подробностями ночных ударов по Киеву.
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Киевляне пишут об ударе по ТЭЦ-5: «Света» ушла Украинские пользователи соцсетей и мессенджеров публикуют сообщения с некоторыми подробностями ночных ударов по Киеву.
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