Студентку отчислили из университета из-за высмеивания соболезнований после теракта

Девушка раскаялась и записала видео с извинениями, однако это никак не повлияло на позицию вуза Первокурсницу Финансового университета при правительстве РФ отчислили после публикации в соцсетях видео, в котором она жаловалась на соболезнования родственникам погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает на своей странице во "ВКонтакте" высшее учебное заведение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии