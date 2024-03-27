Студентку отчислили из университета из-за высмеивания соболезнований после теракта

Девушка раскаялась и записала видео с извинениями, однако это никак не повлияло на позицию вуза Первокурсницу Финансового университета при правительстве РФ отчислили после публикации в соцсетях видео, в котором она жаловалась на соболезнования родственникам погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщает на своей странице во "ВКонтакте" высшее учебное заведение.