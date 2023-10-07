ВТБ собирается объединить свой пенсионный фонд с НПФ «Открытие»

В следующем году состоится объединение двух негосударственных пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу ВТБ – НПФ «Открытие» и «ВТБ Пенсионный фонд», рассказали Frank Media три источника, близких к этим фондам и бывший контрагент этих НПФ.