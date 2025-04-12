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Семин сомневается в чемпионстве «Краснодара» из-за предстоящего матча с «Зенитом»

Семин сомневается в чемпионстве «Краснодара» из-за предстоящего матча с «Зенитом»

Бывший тренер сборной Юрий Семин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ, подчеркнув важность матча с «Зенитом».

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