Фракция ЛДПР предлагает использовать порталы «Госуслуги» и «Госуслуги Авто», чтобы сообщать владельцам о перемещении их автомобилей, в том числе на штрафстоянку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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