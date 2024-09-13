СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А вы его хорошо знаете,Владимира?В чём его обвиняете,по фамилии,или как?Работал как то у нас в поликлинике еврей,заме..."Ночь длинных нож...
  • Eduard
    Ничего не будит! Россия напродала им на 10 лет вперед!За это время они у других купят!Что будет с США и...
  • Aнатолий Райков
    А Вы Владимир,не догадались кто это?Кому не нравятся наше имя и фамилии,это ворам и хапугам фашистам.Они готовы сруби..."Ночь длинных нож...

Я б в рабочие пошёл, если б уважали

Я б в рабочие пошёл, если б уважали

Рабочие специальности уже давно остаются в тени высшего образования. В нашей стране принято считать, что человек, выбравший профессию рабочего, как бы ставит крест на своей карьере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
И сократить чиновничий аппарат!!! Отправить половина в СВО или за станок...
Ответить
6 час.
Нина Попова
Не будут уже, инженеров не хватает, а коммерсы, как-раз и готовят экономистов, юристов и менеджеров.
Ответить
4 час.
Ингерман Ланская
70 лет гегемоны у власти были в чести, а ИТРы были в загоне....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх