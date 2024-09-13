Рабочие специальности уже давно остаются в тени высшего образования. В нашей стране принято считать, что человек, выбравший профессию рабочего, как бы ставит крест на своей карьере.
Я б в рабочие пошёл, если б уважали
Комментарии
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alik3456 Джексон
И сократить чиновничий аппарат!!! Отправить половина в СВО или за станок...
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6 час.
Нина Попова
Не будут уже, инженеров не хватает, а коммерсы, как-раз и готовят экономистов, юристов и менеджеров.
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4 час.
Ингерман Ланская
70 лет гегемоны у власти были в чести, а ИТРы были в загоне....
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1 час.
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