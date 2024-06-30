Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 29 июня, вечер

В честь Дня молодёжи в парке Шевченко в Геническе прошла насыщенная праздничная программа, источник – Телеграм-канал Владимир Сальдо «Отважные» практически завершили разгром врага в СОКОЛЕ! В ходе наступления на ПОКРОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ силы группировки войск «Центр» выбили ВСУ с позиций в населённом пункте СОКОЛ за ОЧЕРЕТИНО (до объявления о полном взятии осталось немного зачистить окраины).