В ночь на 23 октября силы ПВО сбили 443 беспилотника над регионами РФ, заявило Минобороны. Более 150 дронов летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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