МО показало кадры боевой работы расчетов БПЛА «Бумеранг-10» в Курской области

Министерство обороны России в понедельник, 10 февраля, показало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Бумеранг-10» группировки войск «Север» в ходе уничтожения малых мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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