Летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Борису Волынову вручили орден Гагарина

Свой первый космический полет Волынов совершил в 1969 году в качестве командира корабля «Союз-5». Он стал участником первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей, во время которой члены экипажа Елисеев и Хрунов совершили переход через открытый космос на борт «Союза-4».