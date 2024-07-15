На Украине возмутились «социоциду и энергомору» в Киеве

Украинский аналитик и экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) возмутился тем, что Киеву грозит «социоцид» из-за преступных схем распределения дефицитной электроэнергии.