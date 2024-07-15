Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине возмутились «социоциду и энергомору» в Киеве

На Украине возмутились «социоциду и энергомору» в Киеве

Украинский аналитик и экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) возмутился тем, что Киеву грозит «социоцид» из-за преступных схем распределения дефицитной электроэнергии.

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