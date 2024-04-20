«Они нас уничтожат»: найдено шокирующее пророчество Жириновского о мигрантах

Ныне покойный политик несколько лет назад предсказал, что ждет нашу страну. В Интернете опубликовали новое шокирующее пророчество ушедшего из жизни в апреле 2022 года лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии