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Царьград

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Захарова обвинила МАГАТЭ в игнорировании атак на Запорожскую АЭС

Захарова обвинила МАГАТЭ в игнорировании атак на Запорожскую АЭС

Мария Захарова раскритиковала Рафаэля Гросси и МАГАТЭ за игнорирование атак на Запорожскую АЭС. Она указала на неспособность организации замечать артиллерийские удары, усомнившись в её эффективности в решении украинского кризиса.

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