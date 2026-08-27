Захарова обвинила МАГАТЭ в игнорировании атак на Запорожскую АЭС

Мария Захарова раскритиковала Рафаэля Гросси и МАГАТЭ за игнорирование атак на Запорожскую АЭС. Она указала на неспособность организации замечать артиллерийские удары, усомнившись в её эффективности в решении украинского кризиса.
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