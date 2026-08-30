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«Әкият» курчак театры бүген Мәскәүдә спектакль уйный

«Әкият» курчак театры бүген Мәскәүдә спектакль уйный

Бүген «Әкият» татар курчак театры Милләтләр театры (Театр Наций) сәхнәсендә үзенең «Табор уходит в небо» спектаклен күрсәтәчәк.

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