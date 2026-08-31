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Россиянки готовы простить мужчин за 50 тысяч

Россиянки готовы простить мужчин за 50 тысяч

Почти треть россиянок считают подарок стоимостью 50–100 тыс. рублей значимым жестом для того, чтобы простить партнера после серьезной ссоры, а 40% называют достаточной сумму 25–50 тыс.

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