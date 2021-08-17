Главная тайна московского метро: куда ведут двери в стенах напротив платформ

Неспешный разговорПрогрессГлавная тайна московского метро: куда ведут двери в стенах напротив платформ Московский метрополитен, первый в стране, впервые открыл свои двери для пассажиров в 7 часов утра 15 мая 1935 года.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваРаньше могли посадить не только штрафовать а именно за распространение информации,не брали без постоянной прописки проверяли целых три месяца никаких приезжих и т.д.сейчас каждый миллиметр выставляют на всеобщее обозрение не брезгуют приезжими особенно узбекотаджикоармянами.....всё метро забиты имиКомментировать
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