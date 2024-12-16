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Про Сирию, Армению и госдолг США

Пришли новости про госдолг США. все не просто плохо, но даже хуже прогнозов: В октябре и ноябре дефицит бюджета США вырос до ошеломляющих 624,2 миллиарда долларов, и даже с учётом нескольких календарных корректировок, что объясняет аномальный профицит в сентябре, который был вызван календарными эффектами, дефицит в 367 миллиардов долларов в ноябре был на 14 миллиардов долларов больше, чем консенсус-​прогноз в 353 миллиарда долларов.

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