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Газета.ру

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Зеленский назначил врио главы подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Зеленский назначил врио главы подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Семикина временно исполняющим обязанности главы подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.

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