Зеленский назначил врио главы подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Семикина временно исполняющим обязанности главы подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.
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