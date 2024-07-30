Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    А КЗОТ?Володин не отпуст...
  • владимир рябченко
    Признание - царица доказательств... А вот несознанка... основа поведения каждого преступникаРоссийские генера...
  • владимир рябченко
    Помнится мне один остряк сказал: мне только СОРОК, а я уже КАПИТАН...Ликвидирован боев...

Россиянке потребовалась эвакуация вертолетом с вулкана на Камчатке

Россиянке потребовалась эвакуация вертолетом с вулкана на Камчатке

На Камчатке российская туристка повредила ногу на вулкане, ей потребовалась эвакуация вертолетом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (ЦОД).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх