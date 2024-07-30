Россиянке потребовалась эвакуация вертолетом с вулкана на Камчатке

На Камчатке российская туристка повредила ногу на вулкане, ей потребовалась эвакуация вертолетом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (ЦОД).