АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Хорошо бы еще восстановить Студию детского и юношеского, которая познакомила ребят со сказками режиссера Роу и других...Собянин принял ре...
  • scafform
    Это организовали в помощь Зулейхе? Ей же не на что даже машину арендовать, запасов осталось всего месяца на три...Волонтёры из Алек...
  • А Кудасов
    Какое слово: Мундеп"! Как звучит гордо. Находка Века. Правда, с другим словом т.с. созвучно.Более тысячи мунд...

В Алексеевском привели в порядок несколько памятников

23 августа жители Алексеевского района и члены Совета ветеранов приняли участие в общегородской мемориально-патронатной акции по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и захоронениями  участников Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх