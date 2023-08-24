В Алексеевском привели в порядок несколько памятников

23 августа жители Алексеевского района и члены Совета ветеранов приняли участие в общегородской мемориально-патронатной акции по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и захоронениями участников Великой Отечественной войны.
23 августа жители Алексеевского района и члены Совета ветеранов приняли участие в общегородской мемориально-патронатной акции по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и захоронениями участников Великой Отечественной войны.
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