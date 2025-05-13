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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин сыграл 13:44 в 4-м матче серии с «Вегасом» – 2-й показатель в текущем плей-офф. У него 5 хитов, 1 бросок и 1 блок

Подколзин сыграл 13:44 в 4-м матче серии с «Вегасом» – 2-й показатель в текущем плей-офф. У него 5 хитов, 1 бросок и 1 блок

Форвард «Эдмонтона» принял участие в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (3:0, 3-1).

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