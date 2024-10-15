Британия заморозила диалог с Грузией: Причина известна

Посол Уорд заявил, что Лондону пришлось заморозить диалог с Тбилиси из-за его антизападной риторикиПосол Великобритании в Грузии Гаррет Уорд в интервью информагентству Интерпрессньюс заявил, что Лондон отменил переговоры между штабами обороны обеих стран.