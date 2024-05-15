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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в организации незаконной миграции и иностранцев, незаконно получивших российские паспорта

Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в организации незаконной миграции и иностранцев, незаконно получивших российские паспорта

«Оперативники ГУУР МВД России совместно с коллегами из ГУВМ МВД России, УМВД России по городскому округу Домодедово Московской области и сотрудники ФСБ России перекрыли очередной канал нелегальной миграции.

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