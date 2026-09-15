Федерация рыболовного спорта: во Владивостоке поймали рекордного тунца

Во Владивостоке установлен новый рекорд Дальнего Востока по спортивной рыбалке: рыбак Данила Расохин поймал тунца длиной 2,17 метра и весом 232 килограмма.
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