Массовый десант у западных границ: Латвия показала парашютную высадку «союзников» НАТО приступает к отработке массового десантирования у границ России и Белоруссии.
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Массовый десант у западных границ: Латвия показала парашютную высадку «союзников» НАТО приступает к отработке массового десантирования у границ России и Белоруссии.
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