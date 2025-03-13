Роскачество: отопление отключат, если в течение пяти дней теплее +8 градусов

Отопление в квартирах россиян отключается по решению местных властей. Делается это при условии, если среднесуточная температура в течение пяти дней не опускалась ниже +8 градусов, напомнили RT в пресс-службе Роскачества.
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