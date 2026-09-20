Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 21 сентября: короткие стихи и проза

21 сентября православные христиане ежегодно отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Публикуем короткие поздравления в стихах и прозе на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября.
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