Слово и дело

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Российские конструкторы разработали для ВС РФ дрон с упрощенной системой запуска

Российские конструкторы разработали для ВС РФ дрон с упрощенной системой запуска

Специалисты объединения «Изобретатели для фронта» разработали прототип беспилотника самолетного типа «Коршун», сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя организации.

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