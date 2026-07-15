🇷🇺💥🇺🇦Наступление к Доброполью: 102 полк уничтожает врага ▪️В ходе наступления на Добропольском направлении бойцы гвардейского 102 полка 150 мсд продолжают уничтожать боевиков ВСУ и их позиции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺💥🇺🇦Наступление к Доброполью: 102 полк уничтожает врага ▪️В ходе наступления на Добропольском направлении бойцы гвардейского 102 полка 150 мсд продолжают уничтожать боевиков ВСУ и их позиции.
Свежие комментарии