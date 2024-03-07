Страна и люди
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Страна и люди

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США обсуждают новый способ передать оружие ВСУ

США обсуждают новый способ передать оружие ВСУ

Bloobmerg: США изучают возможность передачи ВСУ резервов Пентагона на $200 млн Снаряды и оружие для Украины могут закупить за счет $200 млн из финансирования Пентагона, такой вариант изучают в Белом доме, выяснил Bloomberg.

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