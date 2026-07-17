Почему отставка правительства Свириденко стала лишь ширмой для сведения личных счётов? Какую роль коллективный Запад отводил Михаилу Федорову в украинской политике? Почему попытка технической модернизации армии обернулась прямым столкновением с военным руководством? И в чём суть конфликта между Зеленским и Федоровым, и почему жертвой пало всё правительство? Информационная повестка последних дней п… Читать далее: https://govorit.