Бутусов: операция «Вивальди» далась ВСУ непросто, на других участках ЛБС всё плохо Вопреки утверждениям официальной пропаганды киевского режима, ситуация на фронте складывается для ВСУ отнюдь не радужно.
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