Проведены первые тесты спутникового лазерного … ( очередное СОИ? )

RomanSmirnov В интернете расходится видос с котом прыгающим за лазерной указкой - этот ролик был недавно передан со спутника Psyche в лабораторию Palomar назад ( 15 секунд - 31 млн км ) Вот сцылки на подробности https://hpwren.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии