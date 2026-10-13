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Скотт Иствуд проиграл кастинг отцу, а сын Броснана не стал Бондом: пути восьми сыновей голливудских звёзд

Скотт Иствуд проиграл кастинг отцу, а сын Броснана не стал Бондом: пути восьми сыновей голливудских звёзд

Фамилия знаменитого отца открывает двери — и одновременно вешает ярлык. Восемь сыновей голливудских звёзд распорядились этим наследством по-разному: кто-то ушёл в большие франшизы, кто-то осел на телевидении, а кто-то променял съёмочную площадку на музыку, моду или живопись.

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