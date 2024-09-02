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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» продала Смоллинга «Аль-Фейхе», Жоао Косту – «Аль-Иттифаку»

«Рома» объявила о переходе 34-летнего защитника в «Аль-Фейху». Ранее сообщалось, что Смоллинг подпишет с саудовским клубом двухлетний контракт.

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