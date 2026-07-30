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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палестинская ассоциация о гибели футболистов в Газе: «Осуждаем обвинения израильских властей. Бесстыдно отнимать жизни людей и обвинять их без доказательств. Подали жалобу в ФИФА и УЕФА»

Палестинская футбольная ассоциация (PFA) выпустила заявление в связи с гибелью футболистов в ходе военного конфликта с Израилем.

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