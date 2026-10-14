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ИА Регнум

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ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для диверсий

ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для диверсий

Командование украинской армии перебросило в Сумскую область «рейнджерский» спецполк для диверсий. Об этом 14 октября сообщили в российских силовых структурах.

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