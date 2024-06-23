Концепт: первый электрический самолет с вертикальными взлетом и посадкой на жидком водороде

Рендер СВВП Sirius Jet / © Sirius Aviation Презентация прошла на выставке MOVE Expo в Лондоне. Представители Sirius Aviation заверили, что Sirius Jet сможет летать с крейсерской скоростью 515 километров в час, а дальность полета составит 1850 километров.
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