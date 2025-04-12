ИА Новороссия Коллаж ИА "Новороссия". Большое количество наших врагов до сих пор работает в правительстве США, так называемое глубинное государство тоже никуда не делось, на восстановление отношений между Россией и Америкой есть только хрупкая надежда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии