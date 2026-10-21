«В Омске поликлиники на стадии хрущевок, в Москве - как ЖК премиум класса»: омичка переехала в столицу и удивилась тому, как там выглядят бюджетные больницы.
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