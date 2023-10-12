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Замглавы ЕК Схинас предложил Турции выбрать между ЕС с НАТО и Россией с ХАМАС

Замглавы ЕК Схинас предложил Турции выбрать между ЕС с НАТО и Россией с ХАМАС

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на конференции Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Европы, организованной Дельфийским экономическим форумом в Брюсселе, что Турция должна сделать выбор между поддержкой Евросоюза, НАТО и их ценностей или стороной России, Ирана, ХАМАСа и "Хезболлаха".

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