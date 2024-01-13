Хозяйственная мышь по ночам наводит порядок в сарае британца: видео

Трудолюбивый грызун не переносит беспорядка. Фотограф дикой природы Родни Холбрук из Уэльса пару месяцев назад заметил, что предметы, беспорядочно разбросанные на верстаке в его сарае, загадочным образом оказываются в одном месте.