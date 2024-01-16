Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Салливан заявил о возможности США повлиять на формирование нового миропорядка

Салливан заявил о возможности США повлиять на формирование нового миропорядка

В США заявили об имеющихся возможностях повлиять на формирующий новый мировой порядок. Во время выступления с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что мир стоит на распутье между двумя эрами.

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