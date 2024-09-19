10 человек погибли, 400 находятся в критическом состоянии, около 4 тыс. ранены

Более 10 человек погибли, 400 находятся в критическом состоянии, около 4 тыс. человек получили ранения разной степени тяжести — таковы предварительные результаты теракта, совершённого против участников движения «Хезболла».
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