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Сын Куклачева рассказал о положительной динамике его здоровья после операции

Сын Куклачева рассказал о положительной динамике его здоровья после операции

ТАСС/Коротченко Максим Народный артист РСФСР дрессировщик Юрий Куклачев после операции находится в стабильно тяжелом состоянии, но при этом есть положительная динамика, заявил в беседе с РЕН ТВ его сын Дмитрий Куклачев.

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