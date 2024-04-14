Сын Куклачева рассказал о положительной динамике его здоровья после операции

ТАСС/Коротченко Максим Народный артист РСФСР дрессировщик Юрий Куклачев после операции находится в стабильно тяжелом состоянии, но при этом есть положительная динамика, заявил в беседе с РЕН ТВ его сын Дмитрий Куклачев.