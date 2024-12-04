Не знаю, как вам, но для меня, чем ярче становятся передвижные линии, тем чаще приходит на ум пушкинская Сказка о Золотом петушке: Сказка Снова не везет царю Додону с окружением, ведь они лезут, и лезут, и лезут — а вот друг Асад в столице златоглавой дожидается помощи, в то время как город Золотой, уже однажды […] Сообщение Сказка о Золотом Петушке на новый лад появились сначала на Дзен дневник.